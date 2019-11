Pistola in pugno rapinano un impiegato e poi si sbarazzano dell'auto usata per il colpo

Rapinano un agente di distribuzione di prodotti di pasticceria e, poco dopo, bruciano l'autovettura - una Fiat Panda che era stata rubata poche ore prima - utilizzata per mettere a segno il colpo a mano armata. E' accaduto tutto lungo la strada statale 122 fra Canicattì e Castrofilippo. Delle indagini sull'episodio si stanno occupando i poliziotti del commissariato di Canicattì.

Ad entrare in azione, nel primo pomeriggio di ieri, sono stati due criminali che hanno agito armati di pistola e con il volto coperto. Minacciando l'uomo, dipendente di una ditta che si occupa di distribuzione di prodotti per pasticceria, i due rapinatori si sono fatti consegnare l'incasso della giornata. Arraffati i soldi, i due si sono poi volatilizzati. In periferia è stata ritrovata bruciata l'utilitaria che i due criminali hanno utilizzato per mettere a segno la rapina. E' scontato che la Fiat Panda sia stata data alle fiamme per cancellare ogni loro possibile traccia.

Il bottino dovrebbe girarsi a qualche migliaio di euro.

Appare scontato, ma spetterà all'inchiesta che, al momento, è in fase embrionale, stabilire se effettivamente - come sembra - l'agente di distribuzione di prodotti di pasticceria e da forno sia stato pedinato o meno, se chi ha agito conosceva verosimilmente orari e abitudini della vittima presa di mira.