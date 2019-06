Fuoco in un terreno confiscato alla mafia, danni per migliaia di euro

Un appezzamento di terreno coltivato a cereali, in contrada Graziano Di Giovanna a Canicattì, è stato danneggiato da un incendio scoperto stamattina dai soci e dai dipendenti della cooperativa sociale "Lavoro e non solo" che gestisce in Sicilia diversi beni confiscati.

Il danno è quantificabile in alcune migliaia di euro.

I volontari hanno ricevuto la solidarietà del sindaco Ettore Di Ventura. "Nel dichiararci vicini agli amici di Lavoro e non solo - dichiara - confidiamo che le forze dell'ordine faranno piena luce sull'episodio e garantiranno alla giustizia i colpevoli".