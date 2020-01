Dal basket al monastero, Oriana ha preso i voti semplici: è suor Chiara Luce

Oriana Milazzo, domenica scorsa, ha preso i voti semplici. Fra un anno diventerà suora a tutti gli effetti. Si tratta della canicattinese che aveva indossato, giocando a basket, la maglia della Nazionale. Ha già preso il nome di suor Chiara Luce. Come Chiara, religiosa italiana, collaboratrice di Francesco d'Assisi e fondatrice dell'ordine delle Clarisse. Rivolgendo lo sguardo verso la statua di Santa Chiara, che si trova nella omonima chiesa di corso VI Aprile di Alcamo ha detto: «Chiedo per amore di Dio di essere ammessa in questa fraternità di sorelle povere di Santa Chiara per seguire la via della povertà e dell'umiltà del Signore Gesù Cristo ed essere con questa comunità un cuore solo e un'anima sola. "Sono stata condotta e guidata nel posto in cui il Signore mi attendeva. I valori dello sport - racconta, al Giornale di Sicilia, suor Chiara Luce - sono stati uno strumento di crescita umana e spirituale".

Suor Chiara ha fatto due anni di postulantato ad Alcamo, un anno di noviziato nel monastero di Città della Pieve fino al 13 maggio 2019 con la professione temporanea. E ora i voti semplici.