Settantenne trovato morto in casa, avviate le indagini

Un settantenne è stato trovato privo di vita all'interno della sua abitazione, dove viveva da solo, al viale Della Vittoria: in pieno centro a Canicattì. Il rinvenimento è stato fatto dai vigili del fuoco che sono riusciti ad entrare in quella residenza dopo aver forzato un infisso. Sul posto anche i poliziotti del locale commissariato. Non ci sono certezze, ma l'ipotesi privilegiata sembrerebbe essere quella del decesso per cause naturali.

La salma dell'anziano, molto conosciuto in città, è stata portata nella camera mortuaria in attesa delle decisioni del magistrato di turno. Al pm spetterà infatti stabilire se sia o meno necessaria l'autopsia.