Morta dopo l'intervento alla colecisti e 26 medici indagati: oggi l'autopsia

Sarà il medico legale Giuseppe Ragazzi ad eseguire, nella giornata di oggi, l'autopsia sulla salma della donna di 69 anni di Canicattì che è morta dopo un'operazione alla colecisti. Il pubblico ministero Chiara Bisso ha iscritto, come atto dovuto, sul registro degli indagati i sanitari del Barone Lombardo di Canicattì e del San Giovanni di Dio che hanno avuto in cura la donna morta lo scorso 12 marzo dopo essere stata in coma alcuni giorni in seguito all'intervento. I familiari, attraverso il proprio legale, l'avvocato Calogero Meli, hanno presentato un esposto chiedendo alla magistratura di fare luce sull'episodio.

