Emergenza randagismo, Catanzaro: "La strage di Sciacca non va dimenticata"

L'emergenza randagismo in Sicilia, che a Sciacca si è manifestata in tutta la sua drammaticità attraverso l'avvelenamento di almeno una trentina di cani in contrada Muciare, richiede misure ormai non più rinviabili”. Lo ha detto l'on. Michele Catanzaro, parlamentare regionale del Partito Democratico, che registra favorevolmente gli impegni dichiarati pubblicamente nelle scorse ore dal presidente della Regione Nello Musumeci. “Ho il timore – sottolinea Catanzaro – che passata l'onda emotiva di quanto accaduto la questione tornerà nel dimenticatoio. Ma noi non lo permetteremo”.



Catanzaro osserva anche che su questa emergenza i comuni non possono più essere lasciati soli. “Non si può pretendere – ragiona il deputato – che con una mano si taglino i trasferimenti agli enti locali e con l'altra si continuino a pretendere gli stessi servizi”.

A giudizio dell'on. Catanzaro sul fronte del randagismo occorre un intervento organico. “È necessario – aggiunge Catanzaro - che vada da un lato verso un potenziamento dei servizi veterinari pubblici sul territorio (intensificazione delle sterilizzazioni e delle microchippature), e dall'altro verso intese ormai sempre più necessarie con le associazioni animaliste, che meglio di chiunque altro conoscono l'argomento e sono in grado di fornire supporto alla pubblica amministrazione”.



Ad alcuni degli animalisti, infine, l'on. Catanzaro chiede senso della misura: "Ho letto sui social commenti gravissimi nei confronti della prof.ssa Valenti, sindaco di Sciacca, a cui si attribuiscono non si capisce bene quali responsabilità. Credo che un'emergenza come quella del randagismo debba vedere un profondo senso della comunità, e non certo l'ennesima sterile contrapposizione tra amministratori ed amministrati.