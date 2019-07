Cani in casa e condizioni precarie, l'esposto fa scoprire il degrado

Trambusto, giorno e notte. Ma anche una puzza insopportabile. E’ stato l’esposto – presentato all'autorità giudiziaria – a fare scoprire una realtà, un’abitazione, di degrado e di pessime condizioni igienico-sanitarie. Adesso, la posizione di un agrigentino è al vaglio degli investigatori. In via Manzoni, dopo che è stato appunto formalizzato l’esposto da parte di alcuni residenti della zona, sono intervenuti gli uomini della Forestale e il personale dell’azienda sanitaria provinciale. I vicini avevano segnalato cattivi odori verosimilmente dovuti alla presenza, nell’appartamento, di tre cani. Quando c’è stato l’intervento, e gli uomini in divisa hanno ripetutamente citofonato, nessuno ha aperto la porta di casa.

E’ stato, dunque, richiesto – per l’apertura della porta – l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale. E quando i pompieri sono riusciti ad aprire il portone dell’appartamento, collocato in una palazzina a più piani, si sono ritrovati davanti agli occhi un pessimo scenario. La donna, malata e a letto, sarebbe stata in una stanza ricolma di sporcizia. Il figlio, invece, si aggirava – stando a quanto trapela – fra le stanze e con lui i tre cani, tenuti in drammatiche condizioni igienico-sanitarie. Gli animali sono stati subito prelevati e consegnati ad una idonea struttura. Il “caso” è stato, come procedura vuole, segnalato agli assistenti sociali del Comune di Agrigento affinché qualcuno possa intervenire per tendere una mano d’aiuto alla famiglia.

La posizione dell’agrigentino, ieri, risultava essere al vaglio degli investigatori. Ieri, a quanto pare, si stava cercando di stabilire se si erano configurati o meno dei reati e si potesse procedere o no. Non è escluso che, nelle prossime ore, l’intera, incresciosa, faccenda possa diventare più chiara. Determinante, però, per porre un freno alla condizione di degrado, è stato l’esposto realizzato dai vicini di casa.