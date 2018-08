Un cane con microchip "agrigentino" è stato ritrovato in Puglia, è gara di solidarietà

Pastore Tedesco con microchip agrigentino ritrovato in Puglia. Il cane, è stato soccorso da dei volontari. Non si conosce il legittimo proprietario, il Pastore tedesco si trovava a Canosa di Puglia, e dormiva sopra un cumulo di rifiuti. Sui social è partita, fin da subito, una gara di solidarietà. Si cerca il proprietario dell’animale, che presumibilmente è un agrigentino che abita in quelle zone. La foto del cane è stata subito condivisa sui social, in poco tempo ha avuto migliaia di condivisioni.