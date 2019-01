Cancelli della discarica chiusi, cambia la raccolta dei rifiuti

Rifiuti di Porto Empedocle, cambio in "corsa" della raccolta. A causa della saturazione del centro di trasferenza e della tardiva comunicazione da parte della stessa, giunta solo alle 17 di oggi (in sintesi, hanno chiuso i cancelli nonostante i mezzi fossero in coda da giorni), il Comune ha dovuto disporre alcune modifiche al servizio di raccolta a causa del fatto che non vi sono fisicamente mezzi a disposizione. Domani, giovedì 3, nella zona A, non sarà possibile effettuare il servizio di raccolta organico, l'organico sarà raccolto venerdì 4 per la zone A e B, sabato 5 sarà raccolta solo carta nella zona A e solo il secco residuo nella zona B.

"Chiediamo scusa ai cittadini per questo disguido - spiega l'assessore all'ecologia Giuseppe Sicilia - ma non è dipeso da noi, che anzi abbiamo ben operato a disporre la raccolta già sabato. E' da quel giorno che i mezzi sono in fila per poter conferire e solo oggi pomeriggio gli è stato comunicato che lo spazio a disposizione si è saturato. Crediamo non sia più tollerabile un tale stato di cose, perché basta ormai nulla per gettare nel caos intere comunità".