Canali di scolo otturati, il Comune corre ai ripari: pronti 20 mila euro

I canali e le condotte delle acque bianche sono tutti otturati: ci sono detriti e materiale di ogni genere. “Con l’approssimarsi della stagione autunnale e con l’aumento delle piogge, non soltanto si paventa il rischio di allagamenti ma anche un possibile pregiudizio all’incolumità pubblica” – hanno scritto dal Municipio di Porto Empedocle - . Comune che, per ripristinare la funzionalità originale del sistema di raccolta delle acque bianche, sta cercando di correre ai ripari: è stata già impegnata la somma di 20 mila euro. Ma le grane sono, di fatto, all’ordine del giorno. Liquidi fognari si sono infatti riversati nelle acque di Marinella.

Per un’emergenza già verificatasi ce ne sono altre da provare a scongiurare: il sistema fognario delle acque bianche ha bisogno di manutenzione straordinaria. “Alcuni tratti della condotta risultano intasati da materiale solido che impedisce – hanno scritto dal Comune – il normale deflusso delle acque, con la conseguenza, in caso di intense piogge, di arrecare danni a persone e cose”. Secondo i responsabili del Municipio, per evitare rischi è necessario “un intervento urgente sia manuale che meccanico di manutenzione straordinaria finalizzato alla pulizia dei canaloni e al ripristino delle caditoie”. E’ stato dunque approvato, cercando di evitare il peggio, il preventivo di spesa che è di 20 mila euro complessivi. “Quest’amministrazione comunale è attenta alle problematiche della città – è stato evidenziato – e in modo particolare alla prevenzione di possibili eventi pregiudizievoli all’incolumità pubblica”.