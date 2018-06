L'incidente in cantiere, l'operaio trasferito all'ospedale Villa Sofia

L'operaio di 54 anni rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Campobello di Licata è stato trasferito all'ospedale Villa Sofia di Palermo. La notizia è riportata oggi sul giornale La Sicilia.

L'uomo stava lavorando nei capannoni della ditta Ecoface che si occupa di riciclo dei materiali della raccolta differenziata ed è caduto mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione in un macchinario. I medici dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove era stato trasportato in elisoccorso, hanno disposto il trasferimento in una struttura più attrezzata per trattare l'ematoma alla testa.