"Minaccia aggravata", deve scontare 20 giorni di domiciliari: arrestato

Deve scontare venti giorni di detenzione domiciliare. E’ in esecuzione di un’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Palermo che un cinquantenne, bracciante agricolo, di Campobello di Licata è stato arrestato dai carabinieri della stazione cittadina. L’uomo, secondo quanto è stato ufficializzato ieri dal comando provinciale dell’Arma di Agrigento, è stato ritenuto responsabile di minaccia aggravata. Reato commesso nel 2011.

Arrivata l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Palermo, i carabinieri di Campobello di Licata hanno rintracciato il bracciante agricolo che è stato convocato in caserma. Dopo la notifica del provvedimento, l’uomo è stato accompagnato nella sua abitazione dove, per i prossimi venti giorni, dovrà restare in regime di detenzione domiciliare.