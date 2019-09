Scarpe, maglie e jeans con marchi contraffatti: scatta il sequestro

I carabinieri di Campobello di Licata, nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio e contro il commercio abusivo di merce con marchi contraffatti, hanno denunciato in stato di libertà due senegalesi. La pattuglia dei carabinieri si è imbattuta in alcune bancarelle abusive, punti vendita improvvisati in pieno centro e dove veniva, appunto, venduta merce contraffatta.

Sono stati sequestrati 172 paia di scarpe, 31 paia di jeans e 27 maglie e camicie, ma anche 347 cd e dvd "pirata". La stima del valore della merce sequestrata si attesta - secondo quanto viene reso noto dal comando provinciale dell'Arma di Agrigento - su circa 7000 euro.