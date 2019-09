Morti a causa di incidenti stradali, proclamato il lutto cittadino a Campobello

Sarà lutto cittadino, domani, a Campobello di Licata. Città che commemorerà i suoi due ultimi "figli" morti a causa di diversi incidenti stradali. Perché domani si celebreranno i funerali di Giovanni Rizzo, il trentacinquenne che è morto a causa dell'incidente stradale che si è verificato all'altezza della rotonda Giunone, lungo la statale 640. E verrà celebrata una messa in suffragio di Giovanni Picone, il quarantenne morto a causa di uno scontro verificatosi lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza.

A proclamare il lutto cittadino è stato il sindaco di Campobello di Licata, Giovanni Picone. In questo modo, la comunità si stringerà attorno al dolore dei familiari delle due giovani vittime. I funerali di Giovanni Rizzo, che ha perso la vita nella notte fra lunedì e martedì, si terranno - alle ore 17 - in chiesa Madre. La messa in suffragio dell'emigrato campobellese Giovanni Picone verrà celebrata, invece, sempre alle ore 17, alla chiesa di Lourdes.

Il lutto cittadino comporterà la chiusura degli esercizi commerciali del paese durante le celebrazioni eucaristiche e la sistemazione delle bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici.