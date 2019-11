"Voi non lavorate, raccogliete le olive e poi dividete l'olio": le intercettazioni dell'inchiesta "Ponos"

"Ascoltami, sì .. ascolta a me ... tu non gli devi dire che lavori, tu non lavori, neanche loro lavorano .. tu sei venuto ... loro sono venuti la soltanto per raccogliere le olive, perché siete amici, siete venuti a fare .. e poi vi dividete l'olio ... non per i soldi.. per l'olio siete venuti capito? Olio". Sono le 10,15 dello scorso 5 novembre (lo scorso martedì ndr.) quando viene intercettata la conversazione telefonica fra Veronika Cicakova e Stan Neculai, due degli 8 sottoposti a fermo di indiziato di delitto nell'ambito dell'inchiesta contro il caporalato "Ponos".

Su un appezzamento di terreno di Riesi, riconducibile ad un'impresa agricola, è in corso un controllo dei carabinieri dell'Ispettorato del lavoro. Al lavoro, raccogliendo olive, c'era un gruppo di lavoratori. Fra i componenti della presunta organizzazione, stando a quanto emerge dall'intercettazione telefonica, dilaga apprensione e preoccupazione.

"Sono tre persone, sono tre persone dell'Ispettorato del lavoro di Agrigento, hai capito?" - ha chiesto Stan Neculai - . La ventisettenne, ritenuta - da investigatori e inquirenti - una delle due promotrici della presunta organizzazione, non s'è raccomandato altro che ripetere: "si fa l'olio .. e dividete poi l'olio ... siete amici ... non lavorate per niente .. che fai scherzi? Gli dici che hai 62 anni, ma che ....". Stan Neculai la interrompe: "Ora hanno preso il numero telefonico di tutti .. gli ho dato la patente ... hai capito?".

L'uomo avrebbe anche spiegato alla giovane: "sicuro, sicuro, ci hanno trovato mentre lavoravamo con bastone, sicuri sono arrivati qui...". E la ventisettenne avrebbe provato a tranquillizzare l'uomo: "okey, okey ti hanno trovato, va bene... no problem .. ma tu non lavori .. tu stai aiu .. se ti domandano .. digli ascoltami .. gli dici ragazzi noi siamo venuti qui soltanto perché siamo amici di G...e noi raccogliamo le olive e poi ci facciamo l'olio .. qual è il problema? Tu l'olio lo puoi fare, ti puoi raccogliere ... Stiamo attenti .. ma anche per i ragazzi capito? .... arrivano a Campobello, vogliono i passaporti, poi vi mandano a casa ... stiamo attenti, non lavorate .. per soldi".