L'arresto per coltivazione di Cannabis nana: sequestrati 86 chili di "roba"

Ottantasei chili. E’ stata quantificata – dalla polizia di Stato – in ben 86 chili la sostanza stupefacente, del tipo Cannabis nana auto fiorente, che è stata sequestrata in un terreno di contrada Spadafora a Campobello di Licata. Emergono particolari sull'arresto - in flagranza di reato - del trentasettenne, Antonio Patti, pastore, residente appunto a Campobello di Licata. L'uomo è stato bloccato dai poliziotti del commissariato di Licata. L’ipotesi di reato contestata è di coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito dell’arresto, l’indagato è stato posto – su disposizione del sostituto procuratore di turno di Agrigento – agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Su quel terreno, con annesso ovile, di contrada Spatafora, a Campobello di Licata, i poliziotti hanno realizzato un controllo mirato. Scovata la coltivazione è scattato l'arresto del pastore trentasettenne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è la prima volta, né forse sarà l’ultima, che nel Licatese vengono scovate – tanto da polizia quanto da carabinieri – piantagioni più o meno grandi di Cannabis o marijuana.