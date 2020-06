"Sorpreso con la cocaina nascosta fra la verdura", fruttivendolo patteggia

Otto mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena: il fruttivendolo Vincenzo Aquilino, 46 anni, di Campobello di Licata, arrestato il 4 maggio dai carabinieri che, nella sua rivendita, hanno trovato nove grammi di cocaina, ancora da trattare, e sei dosi pronte per essere spacciate, patteggia e definisce la propria posizione evitando un vero e proprio processo.

La vicenda giudiziaria, in meno di un mese, si è conclusa con la sentenza di applicazione della pena chiesta dal difensore, l'avvocato Salvatore Manganello, con il consenso del pubblico ministero Margherita Licata.

I militari, sulla base della precedente attività investigativa, sono andati dritti nel negozio di frutta e verdura per eseguire la perquisizione e, oltre alla droga, hanno trovato dei lacci e dei sacchetti, ritenuti utili per il confezionamento, e 1.000 euro in contanti che potrebbero essere – sostiene l’accusa – il provento dell’attività di spaccio.