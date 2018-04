"Cocaina e hashish nascosti nella cella frigorifera", arrestati due fratelli fruttivendoli

I carabinieri hanno arrestato due fratelli di Campobello di Licata per l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. Si tratta di Giuseppe e Agostino Melluzza, 30 e 27 anni. I militari da alcuni giorni stavano svolgendo degli accertamenti per monitorare dei movimenti sospetti nei pressi della loro abitazione.

"Dopo alcuni appostamenti in borghese - ricostruiscono i carabinieri - è scattato il blitz. I principali sospettati, due fratelli, fruttivendoli, sono stati bloccati dai militari della Compagnia di Licata e condotti nella loro abitazione, dove nel corso di una prima perquisizione sono saltate fuori alcune stecche di “hashish”, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento, nonché circa 2000 euro in banconote, il tutto occultato in una camera da letto".

La perquisizione è stata estesa al garage dove vi era anche una cella frigorifera al cui interno vi erano 10 grammi di cocaina e diversi panetti di hashish per un peso complessico di circa mezzo chilo. La droga, secondo la stima fatta dai militari, avrebbe potuto fruttare circa 30 mila euro. I due arrestati sono stati posti ai domiciliari.