Tenta una rapina in un generi alimentari, la titolare lo mette in fuga

Con il volto coperto e armato di coltello, ha tentato una rapina in un negozio di generi alimentari del centro di Campobello di Licata. Ha trovato però, dietro la cassa, una donna – la titolare – che non s’è lasciata, almeno apparentemente, terrorizzare da quell’arma puntata sotto il naso. La donna, una cinquantasettenne, è riuscita – opponendo, di fatto, resistenza – a tergiversare. Avrebbe preso tempo, avrebbe – forse – detto che non c’era niente, o molto poco, in cassa. Un comportamento, certamente inatteso per il rapinatore solitario, che lo ha scoraggiato. E ad un certo punto, l’uomo è tornato indietro sui suoi passi, scappando e dileguandosi.

E’ accaduto tutto – una tentata rapina in piena regola - nella prima serata di sabato. Dopo il mancato colpo, dal negozio è stato lanciato l’allarme e in centro s’è portata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Campobello di Licata. I militari dell’Arma hanno ricostruito, sommariamente, l’accaduto e hanno avviato le ricerche di quell’individuo che in tasca avrebbe dovuto avere un coltello. Ricerche che però si sono rivelate vane perché del malvivente non è stata trovata alcuna traccia. E’ stata, naturalmente, avviata un’attività investigativa per cercare, adesso, di identificarlo. Encomiabile la fermezza della donna che non s’è lasciata intimidire.