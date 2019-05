Pistola in pugno rapina una gioielleria: è "caccia" al ladro solitario

Pistola in pugno riesce, in maniera fulminea, a fare irruzione in una gioielleria e mette a segno una rapina. E' accaduto in via Vittorio Emanuele a Campobello di Licata. Ad entrare in azione è stato - almeno così sembrerebbe - un criminale solitario. Il malvivente è riuscito ad arraffare alcuni monili che erano sul bancone, verosimilmente messi in mostra per essere venduti. Un colpo veramente fulmineo perché, senza guardarsi attorno, il delinquente - dopo aver preso tutti i gioielli che erano sul bancone - si è subito dileguato.

Scattato l'allarme, in via Vittorio Emanuele, si sono immediatamente precipitati i carabinieri della stazione di Campobello di Licata. I militari dell'Arma, coordinati dal comando compagnia di Licata, dopo il sopralluogo di rito e la ricostruzione dell'accaduto hanno avviato le indagini. In parallelo, naturalmente, è stato setacciato tutto il centro urbano e la periferia della cittadina. Nessuna traccia del criminale, che pare abbia agito da solo, è però saltata fuori. Non è escluso che il delinquente possa aver avuto un complice, qualcuno che potrebbe aver fatto da "palo". Spetterà all'attività investigativa dei carabinieri - che è indirizzata a fare chiarezza anche su questo "dettaglio" - stabilire quanti effettivamente erano i malviventi entrati in azione in via Vittorio Emanuele.

Il bottino non è stato ancora quantificato nell'esatto ammontare. Non dovrebbe però essere ingente.