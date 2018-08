Istituto "Zappa", dopo 12 anni ci sono 5 milioni di euro per l'appalto

Dopo 12 anni l'iter si è sbloccato. L'istituto "Gino Zappa" di Campobello di Licata verrà completato.

Era stato progettato per le esigenze di "nuovi spazi" dovuti all’incremento della popolazione scolastica. Ma dopo aver eretto le fondamenta il cantiere si è arenato. Ha una lunga e travagliata storia la realizzazione di un nuovo istituto scolastico. I lavori erano stati appaltati all’Ati Umbria Cantieri s.r.l. La costruzione, che era iniziata con i primi pilastri, doveva essere completata entro il mese di aprile del 2006, è invece ferma da diversi anni a causa di un problema con l’impresa che si era aggiudicata l’appalto. È stata finanziata una somma che sfiora i 5 milioni di euro e l’ex Provincia ha inoltrato all’Urega provinciale di Agrigento il dossier per l’espletamento della gara d’appalto. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, dalle 9 alle 13 dei tre giorni lavorativi compresi dal 17 settembre al 19 settembre (termine ultimo), all’Ufficio regionale per l’Espletamento delle gare d’appalto sezione territoriale di Agrigento, Via Acrone, che rilascerà apposita ricevuta.

Il progetto esecutivo è stato presentato lo scorso 4 giugno per un l'importo complessivo di 4.993.950 euro.