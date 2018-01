"Evade dai domiciliari per acquistare birra", arrestato 65enne

Evade dalla detenzione domiciliare e va ad acquistare delle bottiglie di birra. A sorprenderlo mentre era - per le strade del centro di Campobello di Licata - con ancora i pacchi della birra in mano, sono stati i carabinieri della stazione cittadina, coordinati dal comando compagnia di Licata. Ad essere arrestato, per l’ipotesi di reato di “evasione dalla detenzione domiciliare”, è stato Gaspare Vecchio di 65 anni.

I militari dell’Arma, negli scorsi giorni, stavano effettuando un controllo di tutte le persone sottoposte a misure. Durante queste verifiche sono stati anche a casa del sessantacinquenne che – stando alla ricostruzione del comando provinciale dell’Arma di Agrigento – non è stato trovato in casa. Scattate le ricerche, l’uomo è stato trovato, appunto, lungo una strada del centro con in mano le scatole della birra che era andato a comprare.