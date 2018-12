Non riescono a rintracciarla e chiamano i soccorsi: 51enne trovata morta in casa

Non avevano più sue notizie da alcuni giorni. Provavano, ripetutamente, a mettersi in contatto con lei: citofonandole e chiamandola al telefono. Nessuna risposta, però. La preoccupazione, dei vicini di casa, è cresciuta a tal punto che si sono decisi a richiedere l'intervento dei carabinieri. E dai militari dell'Arma l'Sos è stato rilanciato ai vigili del fuoco: occorreva aprire la porta dell'abitazione in via Solferino a Campobello di Licata.

Quando i pompieri sono giunti sul posto e sono riusciti a farsi largo all'interno dell'abitazione, la tragica scoperta: la donna - 51 anni appena - era priva di vita. I militari dell'Arma hanno controllato tutti gli infissi: nessun segno di effrazione, nessun elemento di sospetto. Sul posto è stato richiesto l'intervento di un medico che ha effettuato una prima ispezione cadaverica. Nessun dubbio, la cinquantunenne è deceduta per cause naturali. Forse per un infarto. Sgomento e choc in tutto il quartiere.