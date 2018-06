"Aveva un'arma e munizioni illegali", ai domiciliari il cugino del boss Falsone

L'arresto non è stato convalidato. Pare che gli atti siano arrivati oltre le 48 ore. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha però applicato a Giuseppe Puleri, 39 anni, di Campobello di Licata, la misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Puleri - cugino del boss Giuseppe Falsone - era stato arrestato, nei giorni scorsi, dai carabinieri della stazione di Campobello di Licata. Durante una perquisizione nella sua abitazione di contrada Fondachello, i militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato un revolver di fabbricazione americana, calibro 357 magnum, con matricola abrasa, carica di 6 cartucce calibro 38 special. Per l'ipotesi di reato di detenzione illegale di arma e munizioni, nonché per l’ipotesi di reato di ricettazione era scattato l'arresto in flagranza di reato e il trentanovenne era stato portato al carcere di Agrigento. Questa mattina, durante l'interrogatorio di convalida, Puleri - difeso dall'avvocato Angela Porcello - si è giustificato dicendo di avere acquistato l'arma per difendere la propria famiglia abitando in una zona isolata.

Dalla perquisizione èsaltato fuori anche un "frequenzimetro": un oggetto che impedisce ai telefoni cellulari di ricevere o trasmettere onde radio e dunque in grado di impedire il corretto funzionamento dei sistemi Gps.