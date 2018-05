Cestini stracolmi ed erbacce ovunque, la zona del "campo sportivo" vive nell'incuria

Degrado urbano nella zona del "campo sportivo". Cestini stracolmi di rifiuti e altri attaccati alla “buona”. Il "campo sportivo", questa domenica, non si è presentato in grande stile.

Erbacce in ogni dove e agrigentini costretti ad evitare le erbacce per riuscire ad attraversare la strada. C’è chi, in occasione della “Festa della mamma”, ha voluto esporre le proprie piante, ma gli ambulanti hanno dovuto fare i conti con un marciapiede ai limiti della praticabilità. A segnalare il degrado urbano, è stato il “Movimento mani libere” di Giuseppe Di Rosa.