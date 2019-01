Il campetto perde l'omologazione, il privato pronto a pagare

Il campo di calcio perde l'omologazione, perché scaduta, e rimane inutilizzabile per finalità agonistiche. E' accaduto ad aprile, quando la struttura di Fontanelle non è risultata più sfruttabile per la società "Athena" che qui giocava e si allenava militando nel campionato di calcio ad 11. Così la squadra è stata costretta a trasferirsi a Campofranco, con costi aggiuntivi dovuti alle trasferte. Adesso l'interessamento della 5a commissione consiliare, la quale ha registrato la disponibilità del privato a sostenere economicamente il costo dell’omologazione pur di poter giocare a "casa".

Una ipotesi che gli uffici sembrano aver ritenuto percorribile, pur trattandosi di una soluzione provvisoria. L’idea sarebbe infatti quella di portare a scomputo la spesa sostenuta dalla squadra rispetto al costo di cui la stessa avrebbe dovuto farsi carico pagando le tariffe previste per l’utilizzo del campo di calcio che, tuttavia, dovrà rimanere a disposizione anche di altre eventuali società “in periodi non conflittuali con la società Athena”. Del resto la gestione privata di questo campo non sembra far gola a nessuno: già in passato si erano svolte due manifestazioni di interesse nel tentativo di far “adottare” l’impianto, senza che però siano mai giunte proposte.