Nuove campane alla chiesa Madre, cittadini in rivolta: non piace la melodia

Nella chiesa Madre di Comitini arrivano delle nuove campane. Sia di giorno che di notte la melodia ha fatto eco in città. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, le campane, però, non sono state apprezzate dagli abitanti di Comitini. Una melodia che non piace, il campanile non sarebbe molto apprezzato.

Comitini, paesino di mille anime, ha fatto sapere che il riposo notturno è più che mai importante e che quelle campane non andrebbero bene. Una civile protesta fatta arrivare direttamente sulla scrivania del parroco della chiesa Madre.