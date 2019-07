Campagna di scavi alla Valle, rinvenuto scheletro di un lattante: si trova ai piedi del Concordia

Una nuova campagna di scavi sta coinvolgendo la Valle dei Templi. Un progetto che prevede l’indagine e la valorizzazione dei luoghi. In questi giorni è stata scavata una tomba in coppi di terracotta, che conteneva lo scheletro, deposto in posizione fetale, di un lattante di poche settimane di vita.

Le tegole curvilinee utilizzate nella sepoltura sembrerebbero del tipo cosiddetto vacuolato, prodotto in età altomedievale. "In assenza di corredo - fanno sapere dal Parco archeologico - questo dato risulta molto importante ai fini della definizione della cronologia di questo nucleo di tombe realizzato in prossimità delle formae scavate nel banco roccioso, tradizionalmente datate tra IV e V secolo d.C".

Gli archeologi stanno agendo nell’area antistante il lato est del tempio della Concordia e, in particolare, di un gruppo di sepolture che si trovano all’estremità settentrionale, costituite da fosse antropoidi ricoperte da grosse schegge di calcarenite.

Tre di queste deposizioni, molte di loro, erano state indagate già nel 2012 e nel 2015. La campagna di scavi, ha "evidenziato il lembo della necropoli paleocristiana sub divo sulla fronte orientale del tempio della Concordia, presenta anche una serie di strutture riconducibili forse ad una riconversione dell’area per usi artigianali, quando possibilmente anche alcune tombe furono riadattate come vasche collegate da canalette scavate sul piano".