Agricoltura e crisi idrica, si è riunito il tavolo tecnico sulla campagna irrigua

Si è svolto ieri un incontro promosso dal sindaco di Ribera, Carmelo Pace, con i vertici tecnici del consorzio di Bonifica Sicilia occidentale, per fare il punto sulle criticità idriche del comprensorio agricolo riberese.

Si è discusso sui livelli d’acqua nell’invaso Castello, lo stato di salute delle strutture irrigue del consorzio, in vista dell’imminente campagna irrigua e le tariffe irrigue per il 2018. Per il consorzio di bonifica erano presenti Pieralberto Guarino e lo staff tecnico dell’ex consorzio di bonifica 3 Ag. Presenti, oltre il sindaco Pace e l’assessore all’Agricoltura Mimmo Aquè, l’onorevole Matteo Mangiacavallo, il presidente della commissione Agricoltura del Comune di Ribera Paolo Caternicchia e il presidente del Consorzio di tutela arancia di Ribera Dop Giuseppe Pasciuta.

"Guarino - fanno sapere dall'amministrazione - ha fatto il punto sulla situazione attuale d’acqua invasa dalla diga Castello (ad oggi intorno ai 15 millilitri di metri cubi). Ha illustrato i progetti sia definitivi che in itinere portati avanti dal consorzio, tra i quali il ripristino dell’impianto di sollevamento del fiume Verdura, da anni inutilizzato a causa di atti vandalici. Ripristino che dovrebbe avvenire con fondi consortili (circa 200 mila euro) e che dovrebbe concludersi entro questa campagna irrigua. Guarino, inoltre, ha ribadito alle diverse domande legate alle future tariffe irrigue, tranquillizzando i presenti, che quest’anno rimarranno invariate rispetto a quelle del 2018".

Il deputato regionale pentastellato Matteo Mangiacavallo ha dato la sua disponibilità e quella della sua componente politica regionale a portare avanti le tematiche legate al mondo consortile e adoperarsi per trovare i finanziamenti necessari al completamento delle opere.

Hanno contribuito con i loro interventi Paolo Caternicchia, Giuseppe Pasciuta e Giovanni Caruana. Ha concluso i lavori l’assessore Mimmo Aquè che ha fatto la sintesi degli interventi, ribadendo, inoltre, la volontà dell’amministrazione Pace ad un confronto continuo non legato soltanto alle problematiche irrigue, ma con tematiche legate al mondo agricolo tutto.