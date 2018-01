Campagna irrigua 2018, fissata riunione a Ribera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Giorno 18 gennaio alle 11, presso la Sala dei Sindaci del Palazzo di città, è stata convocata una riunione per discutere e trovare le dovute soluzioni alla seria problematica della campagna irrigua 2018. Alla riunione, convocata dal sindaco Carmelo Pace e dall’assessore al ramo Domenico Aquè, sono stati invitati il commissario e il direttore generale del Consorzio di Bonifica 3 AG e le organizzazioni sindacali Cia, Coldiretti, Upa, Csa e Confagricoltura.

“L’assenza di piogge non favorisce l’afflusso negli invasi – afferma il Sindaco Carmelo Pace - decine di aziende locali sono a rischio. Non dimentichiamo che questo territorio è comunque scarsamente piovoso, non ci si può limitare ad attendere i fenomeni meteorologici. L’agricoltura per il nostro territorio è l’attività cardinale con il nostro prodotto principe quale l’arancia di Ribera che, in queste condizioni, rischia di non essere molto produttiva”.