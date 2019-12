Inizia la campagna elettorale a Porto Empedocle? Convocata assemblea cittadina

L'evento è civico, ma il "sapore" è abbastanza elettorale. Il prossimo 5 gennaio, alle 9.30, all'Hotel "Villa Romana", si terrà un'attività di assemblea cittadina voluta dal gruppo #iorestoaPortoEmpedocle.

L'iniziativa è intitolata "Cambiamo la città per non cambiare città" promossa appunto dal gruppo Facebook che rappresenta di fatto una posizione di opposizione nei confronti dell'amministrazione Carmina. Gli amministratori dello stesso hanno più volte sollecitato sindaco e assessori a confronti pubblici che, però, non sono mai arrivati.