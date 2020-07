Non pagata la campagna boschiva 2018, la Uil pompieri solleva la polemica

"Il presidente della Regione, Nello Musumeci, a Lampedusa è arrivato utilizzando l'elicottero dei vigili del fuoco. Elicottero che può utilizzare per fini istituzionali. L'utilizzo dell'elicottero dei vigili del fuoco avrebbe però dovuto far rammentare al governatore della Regione Sicilia che non è stata ancora pagata ai pompieri la campagna boschiva del 2018 e che, quella di quest'anno, non è stata nemmeno attivata". A sollevare la polemica è stata la Uil vigili del fuoco.

L'occasione per evidenziare i presunti ritardi nei pagamenti della campagna boschiva 2018 è stata la visita a Lampedusa - del presidente della Regione e dell'assessore alla Salute Ruggero Razza - per l'emergenza sbarchi sulla più grande delle isole Pelagie.