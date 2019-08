Percorre la via Francigena e viene aggredito da un randagio: ferito un medico

Un giovane medico catanese è stato aggredito da un cane randagio, in territorio di Cammarata, mentre percorreva la via Francigena. A soccorrere il giovane è stato un passante che lo ha portato dai medici. Il sindaco di Cammarata, Vincenzo Giambrone, ha augurato al medico una "pronta guarigione" e lo ha invitato a tornare a Cammarata per godere dei prodotti tipici. In merito all'aggressione, dovuta al fenomeno del randagismo, il sindaco di Cammarata ha ricordato a tutti i concittadini che esiste un'ordinanza che impone di custodire e prendersi cura dei propri cani, prevenendo ed evitando situazioni di pericoloso. L'amministratore ha voluto, inoltre, ricordare che, per i trasgressori, sono previste multe fino a 1.700 euro.