Il forte vento sradica il tetto di un'abitazione, danni a case e auto

Le forti raffiche di vento hanno sradicato il tetto di legno di un’abitazione, di proprietà di un pensionato di 61 anni, in via Messina a Cammarata. Tetto che è finito, in parte, sulla copertura di un’altra residenza e, per la restante parte, su alcune automobili posteggiate lungo la strada. E’ accaduto tutto nella serata di mercoledì ed è stato, inevitabilmente, il panico. Sul posto – una volta scattato l’allarme – si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della locale compagnia. Chiaramente, per prima cosa, tutti si sono sincerati del fatto che non vi fossero feriti. E, per fortuna, così è stato. Poi è scattato il momento della messa in sicurezza dell’area e della conta dei danni. Danni che sono stati veramente pesanti.