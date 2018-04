Tariffe per il servizio dei rifiuti, arriva il "taglio" del 30 per cento

Diminuiscono, del trenta per cento, le tariffe per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Un taglio che consentirà ai cammaratesi di pagare dalle 50 alle 70 euro in meno a bolletta. Ad approvare il piano finanziario e le tariffe per la gestione del servizio è stato il consiglio comunale. Nel corso della seduta consiliare, il vice sindaco, Giuseppe Bastillo, ha illustrato i vari punti del piano, evidenziando come quest’anno si sia raggiunta la percentuale del 78 per cento di raccolta differenziata.

“Per questi risultati – ha sottolineato il vicesindaco - bisogna ringraziare innanzitutto i cittadini che hanno risposto molto bene, ma anche l’impresa ed i suoi dipendenti per il lavoro che stanno svolgendo. Sono risultati - ha aggiunto - anche di un lavoro di squadra dell’intera maggioranza”. Anche l’assessore alle Finanze, Alfonso Di Piazza, nel suo intervento ha precisato che il risparmio ottenuto nella gestione del servizio, permetterà di ridurre del 30 per cento le tariffe, rispetto allo scorso anno. “Una cifra considerevole – ha detto l’assessore - se si evidenzia che in Sicilia si va in controtendenza”.

“Uno degli obiettivi che ci siamo prefissato di raggiungere – ha dichiarato il sindaco di Cammarata, Vincenzo Giambrone, - è stato quello di risanare la finanza pubblica, visto che il Comune, sin dall’insediamento di questa amministrazione, è stato trovato strutturalmente deficitario. E’ stata adottata, quindi, una politica di restrizione e di tagli, improntata sulla massima economicità, cercando di non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini. Viviamo in un momento di gravissima crisi e ovviamente il cittadino, già in difficoltà per il normale vivere, ha seri problemi per potere pagare le tasse. Questa amministrazione – ha aggiunto Giambrone - comincia già a registrare i primi risultati e dopo aver usato un freno molto rigido, quest’anno conseguiremo un abbassamento se pur minimo, per la tassa sull’acqua, ma molto rilevante invece per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti: parliamo di una riduzione del 30 per cento circa che, per ogni famiglia, equivarrà dai 50 ai 70 euro circa. Si sta lavorando, inoltre, per apportare modifiche ai regolamenti sui rifiuti, a quello sulla pubblicità, sull’occupazione del suolo pubblico, per adeguarli alle nuove normative e per introdurre disposizioni che mirino alla tutela ed al rispetto delle fasce più deboli. Tutto questo per dare un segnale forte al cittadino, per rassicurarlo che questa amministrazione sta agendo nell’interesse della comunità di Cammarata”.