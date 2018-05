Fusione Cammarata-San Giovanni, il comitato: "E' troppo presto per il referendum"

"Non c'è stato alcun rinvio al referendum sulla fusione fra Cammarata e San Giovanni Gemini perchè il referendum non è stato ancora autorizzato dall’assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica a cui il progetto di fusione, con tutte le deliberazioni dei Consigli comunali, è stato trasmesso il 6 aprile scorso".

Antonino Margagliotta, rappresentante del comitato, aggiunge: "Le elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione del Comune di San Giovanni Gemini, peraltro, sono state sempre tenute in considerazione, in quanto si è stati consapevoli e coscienti della ristrettezza di tempo intercorrente tra i complessi passaggi nei Consigli comunali e la scadenza elettorale".

Il coordinamento precisa: "L’iter per giungere al referendum prosegue con tranquillità e con le tempistiche che saranno necessarie. Il lavoro finora compiuto non è vanificato dalle prossime elezioni in quanto le deliberazioni non sono sottoposte a scadenza".