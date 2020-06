Niente apertura domenicale, i commercianti: "Ci dedichiamo alla famiglia"

Con la "fase 3" è stato dato il "via libera" alle aperture domenicali in tutta l'Isola. O quasi. Si perché a San Giovanni Gemini e Cammarata le attività commerciali del settore alimentare hanno detto "stop" e annunciato che rimarranno chiusi la domenica.

La motivazione, inserita in un manifesto affisso in molti negozi e diffuso anche via social, è chiarissima: "per dedicarsi anche loro alla famiglia".

Non si tratta, in realtà, di una novità assoluta. Anzi. Il tema è da anni molto dibattuto, tra chi è per liberalizzare la scelta e consentire la possibilità di lavorare anche la domenica (venendo incontro anche alle richieste dell'utenza che spesso ha quello come unico giorno a disposizione per fare acquisti) e chi invece lo vede come una violazione dei diritti dei lavoratori. Significativo è che alla forma di "astensione" non parteciperanno le attività commerciali che si occupano di altre categorie merceologiche ma solo quelli che si occupano del settore alimentare.

In tal senso in passato si sono ad esempio espressi i panificatori, hanno anche ottenuto in passato una specifica normativa che prevedeva persino sanzioni per chi violava il divieto di lavoro domenicale.