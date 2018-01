“Abbattiamo le nostre barriere", raccolta fondi per comprare l'ascensore

Acquistare un ascensore per consentire a un gruppo di giovani diversamente abili di poter partecipare alle attività socio-ricreative, teatrali, laboratoriali e sportive promosse nella struttura di accoglienza allestita nell'ex convento dei Frati Minori di Sicilia di Cammarata. E' in corso una raccolta fondi per il progetto “Abbattiamo le nostre barriere”, la campagna promossa dall’associazione L’Arca Onlus.

"L’edificio - viene spiegato in una nota - ha più piani ed è senza ascensore, ciò comporta difficoltà per i ragazzi con problemi di deambulazione". Fino al 20 gennaio si possono donare 2 euro inviando un SMS al 45540; si possono donare da 2 a 5 euro chiamando da rete fissa allo stesso numero. La campagna sociale è partita nei mesi scorsi in collaborazione con l’associazione onlus A Cuore Aperto presieduta dal cardiochirurgo Giovanni Ruvolo. Sono già stati raccolti circa 15mila euro. Per contribuire è possibile anche effettuare versamenti o bonifici al codice IBAN: IT22G0200883140000103513304. Per ulteriori informazioni chiamare all’associazione A Cuore Aperto al 329/7974962 o all’associazione L’Arca al 328/2160181.