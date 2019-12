Parco dei Monti Sicani, costituito il comitato promotore: ecco chi ne fa parte

Dopo i tentativi andati a vuoto negli scorsi anni, riparte ufficialmente l'iter per l'istituzione del Parco regionale dei Monti Sicani. Stamattina, infatti, durante una seduta della quarta commissione dell'Ars l'assessore regionale al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro, ha firmato il decreto che costituisce un nuovo comitato promotore.

Giusy Savarino, presidente della quarta Commissione, sottolinea: “Entro 180 giorni dalla sua costituzione il comitato dovrà presentare alla Regione la proposta di istituzione del Parco. Riparte così ufficialmente l'iter, in passato più volte bloccato a causa di errori formali e di merito. Il Parco rappresenterà un volano di sviluppo economico per tutto il territorio dei Sicani e sarà motivo di attrazione turistica. Inoltre potranno essere utilizzati i fondi europei disponibili per il sistema parchi in Sicilia”.

L'assessore Toto Cordaro afferma: “Nel comitato promotore abbiamo coinvolto i soggetti previsti dalla normativa vigente. Adesso si terranno consigli comunali aperti ed assemblee pubbliche, l’iter si concluderà con la richiesta e l’istituzione dell’ente. L’idea di Parco del governo Musumeci è un’idea moderna, vogliamo valorizzare le risorse ambientali e territoriali e al tempo stesso attrarre investimenti. I fondi e le possibilità ci sono, ora bisogna lavorare bene sul piano organizzativo”.

Il comitato promotore è composto in via transitoria anzitutto dai sindaci dei Comuni nei cui territori ricadono le riserve già istituite: Bivona, Burgio, Cammarata, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Palazzo Adriano, Prizzi, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina e Sambuca di Sicilia.

Fanno parte del comitato anche il dirigente generale del dipartimento Ambiente o un suo delegato, i rappresentanti dell'assessorato regionale dell'Agricoltura Giovanni Zito (Ispettorato di Palermo), Giuseppe Salvatore Galvano (Ispettorato di Agrigento) e Valeria Restuccia (ex Azienda Foreste demaniali) e delle associazioni ambientaliste Legambiente Sicilia, Club Alpino Italiano, WWF, Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, Fare Ambiente e Italia Nostra.