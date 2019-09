Operatore ecologico resta incastrato nel compattatore: arriva l'elisoccorso

Un operatore ecologico cinquantatreenne, A. A., è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro. E' accaduto tutto, stamattina, lungo le strade di Cammarata dove è giunto, per prestare i tempestivi soccorsi, un elicottero del 118. L'uomo era regolarmente in servizio per una ditta, che si occupa della raccolta di rifiuti, del Catanese. Mentre era al lavoro, appunto, l'incidente. A quanto pare, è rimasto incastrato, all'altezza della spalla, nella parte posteriore del compattatore.

Temendo veramente il peggio, visto che era rimasto incastrato in un mezzo pesante, si è levato in volo l'elisoccorso che ha trasferito il netturbino all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta.

Di quello che, per la provincia di Agrigento, è stato l'ennesimo incidente sul lavoro si stanno adesso occupando anche i carabinieri della compagnia di Cammarata. I militari dell'Arma stanno cercando di ricostruire, con precisione, tutto quello che è accaduto e che ha determinato il ferimento di un lavoratore.

Il cinquantatreenne - ricoverato all'ospedale "Sant'Elia" - ha riportato lacerazioni e forse una frattura ad una spalla. Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita.

Nelle ultime settimane, ed è diventato un dato oggettivo allarmante, in tutto l'Agrigentino è un ripetersi di incidenti sul lavoro, più o meno gravi.