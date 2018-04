Muro a rischio crollo, il Genio civile ha appaltato i lavori

Il muro di contenimento in pietrame di via Matrice non crollerà. Il Genio civile di Agrigento - muovendosi con estrema urgenza, motivo per il quale si era scelto di fare ricorso alla procedura negoziata senza indizione di gara, – ha aggiudicato, per un totale complessivo di 105.436,55 euro, i lavori che elimineranno ogni rischio per la pubblica e privata incolumità. Perché nelle immediate vicinanze della via Matrice c’è la chiesa Madre e la strada è stata solo parzialmente interdetta alla circolazione pedonale e veicolare.

Dei lavori per eliminare il rischio di crollo del muro di contenimento di via Matrice si occuperà, avendo offerto un ribasso 13,13 per cento, la ditta Di Piazza.