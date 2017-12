Muro a rischio crollo, Genio civile pronto a intervenire con lavori da 179 mila euro

Il muro di contenimento in pietrame della via Matrice, di Cammarata, rischia di crollare. In pericolo la pubblica e privata incolumità visto che la via Matrice, nelle cui immediate vicinanze c'è la chiesa Madre, è stata solo parzialmente interdetta alla circolazione pedonale e veicolare. L'intervento necessario ha la caratteristica dell'estrema urgenza, motivo per il quale s'è scelto di fare ricorso alla procedura negoziata senza indizione di gara.

A fine novembre è stato fatto un sopralluogo congiunto fra Genio civile (l'ingegnere Biagio Puccio e il dottore Biagio Spalma) e Comunedi Cammarata (il vice sindaco Giuseppe Bastillo e l'architetto Pietro Madonia) e immediatamente dopo il Genio civile ha trasmesso al dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti il verbale di somma urgenza redatto per eliminare il pericolo. Secondo il Genio civile occorre "intervenire prontamente e senza indugio per realizzare opere di contenimento delle terre, di captazione e smaltimento delle acque meteoriche e di ripristino della pavimentazione stradale. Senza perder tempo, il dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ha autorizzato le opere per complessivi 179 mila euro.

Per mettere tutto in sicurezza ed elminare ogni tipo di pericolo, i lavori consisteranno nella realizzazione "di una palancolata a doppia fila sfalsata di pali e cordolo a tergo del muro esistente e il ripristino dell'attuale muro che non avrà più alcuna funzione statica dopo la realizzazione della palancolata". Prevista inoltre la realizzazione di adeguate opere di drenaggio e il ripristino della pavimentazione stradale.

Il Genio civile di Agrigento, con il testa l'ingegnere capo Duilio Alongi, data l'urgenza di intervenire, sta consultato cinque operatori economici prescelti dall'albo di fiducia della stazione appaltante.