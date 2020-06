Lutto nella Chiesa agrigentina: è morto don Liborio Russotto

E' venuto a mancare - all'età di 79 anni - don Liborio Russotto, parroco della chiesa San Vito di Cammarata e fratello gemello di monsignor Salvatore Russotto che era morto, a 72 anni, nel febbraio del 2013.

Don Liborio, all'inizio di luglio dello scorso anno, aveva celebrato il 50esimo di ordinazione presbiterale. Fra Cammarata e Agrigento, in queste ore, viene ricordato per il grande zelo pastorale, ma anche - e forse soprattutto - per il suo sorriso, la bontà e l'amabilità con la quale si rapportava con il prossimo.