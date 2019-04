Litiga con i genitori e si getta da 7 metri, salvato un ventenne

Discute con i genitori e si getta da un punto rialzato del paese, da un'altezza di circa 7 metri. Un ventenne di Cammarata è stato soccorso - dai medici e dai carabinieri - ed è stato subito trasferito all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dove i sanitari del pronto soccorso ne hanno disposto il ricovero. Il ragazzo è rimasto ferito ma, per fortuna, non è in pericolo di vita.

I carabinieri della compagnia di Cammarata sono intervenuti tempestivamente - è accaduto tutto nella notte fra sabato e ieri - e subito hanno allertato i medici che si sono, naturalmente, mobilitati. S'è temuto il peggio anche perché l'altezza dalla quale il ventenne si sarebbe lanciato è stata veramente importante. Anche i soccorsi sono stati tempestivi e il ragazzo è stato poi, con tutte le cautele del caso, caricato su un'autoambulanza del 118 che l'ha portato all'ospedale di Agrigento.

I carabinieri, laddove possibile, cercheranno di chiarire - ma solo a livello conoscitivo - i motivi della discussione fra il giovane e i suoi familiari.