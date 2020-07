Muore stroncato da un infarto, vano l'arrivo dell'elisoccorso

S’è levato in volo, da Caltanissetta, l’elicottero del 118 per provare a soccorrere l’assicuratore 59enne che, ieri mattina, a causa di un infarto fulminante, ha però, purtroppo, perso la vita. I soccorritori, una volta giunti a Cammarata, non hanno potuto far altro che accertare la tragedia e tornare all’ospedale “Sant’Elia” senza nessuno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 59enne, molto conosciuto e stimato a Cammarata, pare che si fosse sentito male mentre era al lavoro ed è tornato a casa. Neanche il tempo di giungere al locale presidio medico che l’uomo è spirato. Sotto choc l’intera, piccola, comunità, a partire dal sindaco Vincenzo Giambrone.