Netturbino ferito nell'incidente sul lavoro, se la caverà in 30 giorni

Se la caverà in circa 30 giorni il netturbino che è rimasto ferito a causa di un incidente sul lavoro verificatosi lungo le strade di Cammarata. Temendo il peggio, l’uomo, in elisoccorso, era stato trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Dopo tutti i controlli sanitari, ritenuti utili, i medici hanno sciolto la prognosi: l’operatore ecologico cinquantaseienne ha riportato una lesione al braccio destro e guarirà in circa 30 giorni, se non ci saranno complicazioni.

L’operatore ecologico, A. A., mentre era al lavoro, è rimasto incastrato nella parte posteriore di un auto compattatore. Un incidente sul lavoro che ha fatto spaventare i colleghi e che ha fatto mettere in moto l’immediata macchina dei soccorsi. Di quello che, per la provincia di Agrigento, è stato l'ennesimo incidente sul lavoro si sono occupati anche i carabinieri della compagnia di Cammarata. I militari dell'Arma, già subito dopo l’incidente, si sono messi al lavoro per ricostruire, con precisione, tutto quello che era accaduto e che aveva determinato il ferimento di un lavoratore.