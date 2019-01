"Arrestati dopo saccheggio di un furgone", quattro scarcerazioni

Arresto convalidato e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: queste le decisioni del giudice monocratico Fulvia Veneziano nei confronti dei quattro arrestati il giorno dell'Epifania dopo essere stati sorpresi a saccheggiare un furgone carico di derrate alimentari parcheggiato sulla 189, nei pressi di Cammarata, per un'avaria.

Si tratta di Massimo Nocera di 47 anni, Giuseppe Nocera di 24 anni e Salvatrice Volpe di 58 anni, tutti di Cammarata, nonchè di Massimo Di Giovanni, 25 anni, residente a Noto.

Nel pomeriggio di domenica, la gazzella dei carabinieri, durante il controllo lungo la statale, ha notato il furgone fermo sul ciglio della strada e quattro persone che lo stavano svuotando.

I difensori, gli avvocati Salvino Iannello, Danilo Giracello e Giovanni Costanza, hanno sostenuto che i quattro arrestati, in realtà, non avessero neppure l'intenzione di rubare nulla visto che la stessa merce sarebbe stata "deteriorata e non commerciabile".

Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto solo la misura cautelare dell'obbligo di firma.