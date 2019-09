S'intrufolano in una casa e portano via tutti i soldi custoditi nel cassetto

Sapevano che in quella casa c’erano dei soldi? O è stata semplicemente una coincidenza? Se lo chiedono i carabinieri della compagnia di Cammarata che hanno avviato le indagini su un furto in abitazione in contrada Balatelle. Un furto nel quale i malviventi – o il ladro solitario – hanno portato via soltanto denaro contante: 4 mila euro. A denunciare, alla stazione dei militari dell’Arma di Cammarata, il colpo è stato il proprietario dell’abitazione: un sessantasettenne.

Qualcuno - senza essere visto, né tantomeno sentito – è riuscito ad intrufolarsi all’interno della residenza ed ha portato via i soldi che erano custoditi in un cassetto della scrivania: 4 mila euro appunto. Il danno non è coperto da polizza assicurativa. I carabinieri della compagnia di Cammarata hanno subito avviato l’attività investigativa. A quanto pare, chi ha agito non si sarebbe lasciato tracce o indizi dietro le spalle. Elementi che, di fatto, avrebbero potuto, e anche rapidamente, tracciare la giusta pista investigativa da percorrere per arrivare all’identificazione del balordo.

Non è chiaro – o almeno non è stato reso noto – se nella zona, o anche a presidio dell’abitazione, vi siano o meno delle telecamere di videosorveglianza. Grandi “occhi” che potrebbero determinare la svolta investigativa