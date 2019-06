Ladri "visitano" un'abitazione: portati via preziosi, è il secondo colpo in pochi giorni

Questa volta è accaduto in contrada Balatelle. Qualcuno, approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa, è riuscito ad intrufolarsi – dopo aver forzato una finestra – ed ha ripulito l’abitazione di tutti gli oggetti d’oro che è riuscito a trovare. Il danno è stato quantificato in almeno due o tre mila euro. A fare la scoperta, al momento del rientro in casa, sono stati i proprietari. A chiamare i carabinieri e a formalizzare la denuncia di furto dopo, a carico di ignoti, è stato un sessantenne impiegato.

I militari dell’Arma hanno, naturalmente, subito avviato le indagini per cercare di dare una identità ai topi d’appartamento. Non ci sono certezze investigative, ma non è escluso che la mano che ha razziato l’abitazione di contrada Balatelle possa essere la stessa di quella che ha colpito, nei giorni scorsi, nella vicina San Giovanni Gemini.