Auto travolta da una frana e scaraventata in un burrone: recuperati i cadaveri di marito e moglie

Stavano tornando a casa, con un'autovettura presa a noleggio. Erano arrivati a Cammarata da pochissimi giorni, forse in occasione della ricorrenza di Ognissanti. La vettura è stata travolta da una frana e la montagna di detriti l'ha sbalzata in un burrone. Marito e moglie, residenti in Germania, sono morti.

Sono Cosimo Fustaino, 54 anni, originario di Valledolmo, e la moglie: una tedesca di 47 anni, entrambi residenti in Germania, le vittime dell'ondata di maltempo che ha investito anche l'Agrigentino. I loro corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco e dai carabinieri: un cadavere era a circa 100 metri dalla macchina, mentre l'altro ad oltre 500 metri.

La coppia era arrivata, da Francoforte, da un paio di giorni a Cammarata. Avrebbero dovuto trascorrere un breve soggiorno nell'Agrigentino. Stanotte, lungo una strada interpoderale di contrada San Martino a Cammarata, mentre stavano rientrando verso casa con un'autovettura presa a noleggio, sono stati investiti da una frana. La montagna di detriti ha fatto sbalzare e precipitare l'auto in un burrone profondo circa 30 metri. I due, stanotte, erano stati inizialmente considerati dispersi. Le ricerche subito attivate - ad opera dei carabinieri della compagnia di Cammarata - hanno permesso, all'alba, di ritrovare, nel burrone, l'autovettura prima e le salme dopo e poi di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto.